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السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومعرباً عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

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