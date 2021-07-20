خطة جديدة من برشلونة لتجديد عقد ميسي

استقر نادي برشلونة على حل جديد، من أجل تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحاولة التخلص من الأزمات المالية المتراكمة في النادي.

وانتهى عقد ميسي رسميًا مع برشلونة، بنهاية يونيو الماضي، ولم يتم توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يكثف من محاولاته حاليًا، من أجل التعاقد مع شركة راعية جديدة، لتوفير مداخيل مالية والمساهمة في تجديد عقود اللاعبين.

وتابعت الصحيفة، أن أزمة تجديد عقد ميسي الحالية، تكمن في توفير راتب اللاعب، وتقليص قيمة فاتورة الرواتب الحالية، بعد قرار رابطة الليجا بوضع حد أقصى لها.

كما يسعى نادي برشلونة لبيع بعض لاعبيه، من أجل المساهمة في تجديد عقد النجم الأرجنتيني، خلال الفترة المقبلة.