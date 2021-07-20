مران الأهلي اليوم| جلسة من موسيماني وتحذير شديد وانتظام نجم الفريق

بدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي بمحاضرة مع اللاعبين، للتأكيد علي عدة أمور اهمها طي صفحة التتويج الإفريقي بعدما فاز الأحمر بلقب دوري الأبطال يوم السبت الماضي في المغرب بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة.

كما طالب المدير الفني بضرورة التركيز في مواجهة البنك الأهلي المقبلة، وعدم الاستهتار بالمنافس خاصةً أن الفريق يبحث التتويج بالدوري العام.

من ناحية أخرى انتظم المغربي بدر بانون مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مران فريقه الجماعي مساء اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الخميس القادم ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ووصل بانون القاهرة اليوم " الثلاثاء " بناء على اتفاق جري مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الانتظام في تدريبات فريقه بعدما كان قد حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ، بقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين في المغرب بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.