"بسبب الحر" نصائح عند زيارة هذه الأماكن الأثرية في العيد

تعد الأجواء هي المتحكم الأول في نوعية الزيارات التي يميل إليها المواطنين خلال أجازة العيد، ومع تصادف عيد الأضحى مع أجواء الصيف الحارة، أصبحت هناك أماكن تمثل زيارتها صعوبة كبيرة.





أهرامات الجيزة

منطقة أهرامات الجيزة من أكثر الأماكن صاحبة الجذب للمصريين خلال الأجازات، وخصيصًا بعد التجهيزات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من توفير عدد من الخدمات التي كانت متفقدة قبل ذلك، وعلى رأسها توفير دورات المياه، وأماكن لبيع المياه والمأكولات الخفيفة.





وقد يجد الزائر صعوبة في جولة الأهرامات خلال فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة، لذلك يُنصح بأن تكون الزيارة في الصباح الباكر، بحيث تنتهي قبل فترة تعامد الشمس، مع الحرص على شرب المياه بكثرة.





منطقة آثار سقارة

تعد منطقة آثار سقارة من أشهر الأماكن الأثرية وأغناها بالمعالم الأثرية المتعددة بدءً بالهرم المدرج، ثم هرم ونيس، والسيرابيوم، وغيرها من معالم، ولكن قد تمثل زيارتها صعوبة خلال الصيف، ويُنصح بأن تكون الزيارة في الصباح الباكر قبل تعامد الشمس.