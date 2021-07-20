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رسالة خاصة من موسيماني لنجوم الأهلي قبل مباراة البنك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

 

وطالب موسيماني خلال هذه المحاضرة من لاعبيه ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة والتي سيخوض فيها الفريق مباريات مهمة في الدوري.

 

كما طالب موسيماني من لاعبي فريقه نسيان البطولة الإفريقية والفوز باللقب خاصة وأن الفريق أمامه بطولة هامة أخرى وهي الدوري الممتاز ويسعى للفوز بها.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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