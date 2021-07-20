ملك الأردن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن





بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في واشنطن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وآفاق التعاون في المجالين العسكري والأمني.

وذكرت وكالة "بترا" أن اللقاء الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بحث أيضا "آخر التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي".



وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.