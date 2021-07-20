Advertisements

المتحف المصري: هذه الفئات دخولها مجانًا خلال أيام العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشفت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، عن الاستعدادات المكثفة في المتحف لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت "صباح" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن المتحف مفتوح لاستقبال الزائرين من التاسعة وحتى الخامسة مساءً.

وأشارت إلى أن هناك طلبة من جمعية أصدقاء المتحف وأمناء المتحف يقوموا بجولات مجانية لتعريف الزائرين بآثار المتحف ومقتنياته في قاعاته بالدور الأرضي أو العلوي وتقديم شرح مجاني لهم.

وأكدت أن هناك مجموعة من الشروط لدخول الزائرين تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أن دخول الزائرين يكون في مجموعات لا تزيد عن 25 شخص.

وأوضحت أن سعر التذكرة للمصريين تصل إلى 30 جنيهًا، والدخول مجاني لكل من ذوي الهمم وكبار السن والأطفال أقل من 6 سنوات، مضيفة أن الإقبال يزداد عادة في اليوم الثاني لأيام العيد مع الانتهاء من الزيارات باليوم الأول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المتحف المصري في التحرير إتصال هاتفي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رشاد رحيم: يكشف تفاصيل زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان (فيديو)

مديرة المتحف المصري بالتحرير داعية الطلاب لزيارته: "جمب المترو وبـ 5 جنيه بس"

المتحف المصري في التحرير يحتفل بنصر أكتوبر على أنغام موسيقى الشرطة

التفاصيل الكاملة للاحتفال بالذكرى الـ 116 لافتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)

تمثال "نخت مين" وزوجته مغنية إيزيس.. قطعة الأسبوع في المتحف المصري

'واقع افتراضي وتخفيض العمالة وخطة تذاكر جديدة'.. نتائج اجتماع المتحف الكبير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

07:33 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

08:32 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان