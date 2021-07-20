مدير حديقة شجر الدر: استقبلنا ١٠ آلاف زائر أول أيام العيد (فيديو وصور)





صرح المهندس إبراهيم خضر مدير حدائق شجر الدر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بأن الحديقة استقبلت ١٠ آلاف زائر في أول أيام عيد الأضحي المبارك.ورصدت "الفجر" تزايد اقبال المواطنين علي الحديقة ليلا للاستمتاع والاحتفال بعيد الأضحي المبارك.وأوضح مدير حدائق غرب ان حديقة شجرة الدر شهدت استعدادات مكثفة من تعقيم وقص وتهذيب للأشجار بتوجيهات من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمحاسب محمد عبدالباقى رئيس حى غرب.وأكد خضر انه تم تجهيز الحدائق وتهذيبها من الاشجار والنجيلة لاستقبال الرواد، وبالنسبة للاجراءات الاحترازية تم تطهير ورش الحدائق أمس لاستقبال أول أيام عيد الأضحى، وبالتنسيق مع مديرية الأمن تم والتنسيق مع وزارة الصحة تم تجهيز الحديقة بسيارات اسعاف.وأشار خضر الي ان الحديقه تستقبل خلال أيام العيد حوالى ١٠٠ الف زائر، وفى اول يوم زار الحديقة حوالى ١٠ الاف زائر.واوضح أن الحدايق المغلقة بالمنصوؤة " البانوراما ووعروس الميل " بتستقبل ٣٠ الف وهناك.حدايق مفتوحة مجانا مساحتها تتجاوز ال ٢٥ فدان، تم تجهيزها وتعقيمها.وأردف الخضر ضعف الإقبال أول أيام عيد الاضحي بسبب الأضاحي ولكن تزداد ليلًا وثاني وثالث أيام العيد، وللتعقيمات تتم يوميًا لاستقبال الزوار.