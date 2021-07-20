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4 مشروبات لتفتيت دهون بعد تناول لحم العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر اللحوم الحمراءغنية بنسبة كبيرة من الدهون، لذلك فهي تساهم في زيادة الوزن بشكل واضح، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول مشروبات مختلفة للتخلص من الوزن الزائد وحرق دهون اللحوم في عيد الأضحى، ومن المشروبات الآتي:

4 مشروبات لتفتيت الدهون بعد تناول لحم العيد

1- الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة، لذلك فهو يساعد على التخلص من الدهون وزيادة معدلات الحرق. ولكن علينا الانتباه بأننا يجب أن نشرب الشاي الأخضر بدون وضع السكر عليه.

2- الشاي المثلج بالنعناع

يعمل على تسهيل الهضم، وعلى وجه الخصوص عندما نقوم بتناول وجبات تحتوي على كميات من الدهون، كما أن الشاي المثلج بالنعناع، يتيح التخلص من انتفاخ البطن أو تكوين الغازات.


3- عصير الليمون

ينصح المختصين بشرب عصير الليمون الطبيعي بدون سكر، لأنه يساهم بخفض نسبة السكر بالدم، ويعمل على انتاج الأنسولين، وهو الأمر الذي يتيح حرق الدهون بنسب جيدة والتخلص من الوزن الزائد.

4- القرفة

من أبرز مميزات مشروب القرفة الساخن، أنه يقوم برفع درجة حرارة الجسم من خلال تنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يزيد من عملية التمثيل الغذائي في أجسادنا، ما يؤدي إلى حرق نسبة أكبر من الدهون المتراكمة في الجسم.

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