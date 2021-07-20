Advertisements
مؤرخ يطالب ملكة بريطانيا بإعادة تمثال أثري مسروق من مصر
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:39 م
حسام زيدان
Advertisements
كشف بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف، عن احتفاظ ملكة بريطانيا بآثار مصرية قديمة دون وجه حق، حيث كشف موقع الائتمان الملكي Royal trust عن احتفاظ الملكة بتمثال أثري مصري قديم ونادر للغاية.
وقال الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن التمثال يعود للملكة سينيت الثانية عشرة، وهو تمثال نادر، وسينيت كانت زوجة وأم لطفلين لم يتم التعرف على هويتهما وهى من المصريين القدماء المجهولون من الأسرة الثانية عشرة.
مكتوب على جانبى قدميها نقشين متطابقين يقولان، ""عرض يقدمه الملك، [يتكون من] تقدمة صوت من الخبز والبيرة والثيران والطيور من أجل كا [روح] الأميرة الوراثية، الملك، الزوجة، والدة الملك، سينيت، حقيقى الصوت"، وهي الكلمات لتزويد روح الفرد بالغذاء.
وتمت عملية ترميم على التمثال في منطقة الوجه بالقرن التاسع عشر، وحصل أمير ويلز على هذا التمثال في مصر عام 1862م
ومن ناحيته قام الشماع بإرسال رسالة إلى الموقع يطالب ملكة انجلترا بإعادة التمثال إلى مصر وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١م، وذلك بعد التحقق من وجود التمثال بحوزة ملكة بريطانيا والمعلومات بالتفصيل موجودة على موقع الملكية البريطانية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements