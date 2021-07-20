مؤرخ يطالب ملكة بريطانيا بإعادة تمثال أثري مسروق من مصر

كشف بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف، عن احتفاظ ملكة بريطانيا بآثار مصرية قديمة دون وجه حق، حيث كشف موقع الائتمان الملكي Royal trust عن احتفاظ الملكة بتمثال أثري مصري قديم ونادر للغاية.





وقال الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن التمثال يعود للملكة سينيت الثانية عشرة، وهو تمثال نادر، و سينيت كانت زوجة وأم لطفلين لم يتم التعرف على هويتهما وهى من المصريين القدماء المجهولون من الأسرة الثانية عشرة.





مكتوب على جانبى قدميها نقشين متطابقين يقولان، " "عرض يقدمه الملك، [يتكون من] تقدمة صوت من الخبز والبيرة والثيران والطيور من أجل كا [روح] الأميرة الوراثية، الملك، الزوجة، والدة الملك، سينيت، حقيقى الصوت"، وهي الكلمات لتزويد روح الفرد بالغذاء.





وتمت عملية ترميم على التمثال في منطقة الوجه بالقرن التاسع عشر، و حصل أمير ويلز على هذا التمثال في مصر عام 1862م



