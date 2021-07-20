صيف في الغردقة.. أفضل الأماكن لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021

تعبتر الأماكن المصيفية، من أفضل الاختيارات للخروجات والفسخ في عيد الأضحة 2021، لذلك نقدم لكم في السطور التالية أبرز الأماكن السياحية والأسواق الشعبية في محافظة الغردقة.





أماكن تنزه في محافظة الغردقة





جزيرة أبو منقار

تعد من أجمل الأماكن في الغردقة المطلة على البحر الأحمر أيضاً وتبلغ مساحتها حوالي 2 كم تحتوي جزيرة أبو منقار على العديد من التجمعات المرجانية الرائعة والرمال المفيدة في العديد من العلاجات الطبيعية ويتم استخدامها لهذا الغرض.





حي الدهار





يمتاز هذا الحي بأنه يحمل الطابع البدوي ويظهر ذلك في مجموعة من الاسواق الشعبية الموجودة بالمكان ويجذب أعداد كبيرة من السياح والأجانب.









جزيرة جفتون





من أهم الجزر السياحية في مدينة الغردقة حيث تطل على ساحل البحر الاحمر وتعد موطنا رئيسيا للعديد من طيور النوروس ويوجد بالجزيرة أيضا نباتات وحيوانات نادرة.





منطقة السقالة

تعد منطقة السقالة من أجمل أماكن الغردقة حيث تحتوي على عدد كبير من المنتجعات السياحية الرائعة وغيرها الكثير والكثير من مناطق الغوص الممتعة، وتحتوي على العديد من المطاعم والمقاهي.







سهل حشيش

يعتبر واحداً من أكبر المشاريع السياحية التي تم عملها على ساحل البحر الأحمر، ويوجد به 6 منتجعات سياحية بجانب العديد من الأسواق.





الجونة



