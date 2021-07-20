Advertisements

صيف في الغردقة.. أفضل الأماكن لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:50 م
الجونة - صورة أرشيفية
الجونة - صورة أرشيفية
Advertisements
تعبتر الأماكن المصيفية، من أفضل الاختيارات للخروجات والفسخ في عيد الأضحة 2021، لذلك نقدم لكم في السطور التالية أبرز الأماكن السياحية والأسواق الشعبية في محافظة الغردقة.

أماكن تنزه في محافظة الغردقة

جزيرة أبو منقار

تعد من أجمل الأماكن في الغردقة المطلة على البحر الأحمر أيضاً وتبلغ مساحتها حوالي 2 كم تحتوي جزيرة أبو منقار على العديد من التجمعات المرجانية الرائعة والرمال المفيدة في العديد من العلاجات الطبيعية ويتم استخدامها لهذا الغرض.

حي الدهار

يمتاز هذا الحي بأنه يحمل الطابع البدوي ويظهر ذلك في مجموعة من الاسواق الشعبية الموجودة بالمكان ويجذب أعداد كبيرة من السياح والأجانب.


جزيرة جفتون

من أهم الجزر السياحية في مدينة الغردقة حيث تطل على ساحل البحر الاحمر وتعد موطنا رئيسيا للعديد من طيور النوروس ويوجد بالجزيرة أيضا نباتات وحيوانات نادرة.

منطقة السقالة

تعد منطقة السقالة من أجمل أماكن الغردقة حيث تحتوي على عدد كبير من المنتجعات السياحية الرائعة وغيرها الكثير والكثير من مناطق الغوص الممتعة، وتحتوي على العديد من المطاعم والمقاهي.


سهل حشيش

يعتبر واحداً من أكبر المشاريع السياحية التي تم عملها على ساحل البحر الأحمر،  ويوجد به 6 منتجعات سياحية بجانب العديد من الأسواق.

الجونة

من أشهر الأحياء الموجودة في الجونة الحي الإفريقي، والحي الهندي والحي العربي الإسلامي، ويوجد بالجونة المتحف الذي يحوي مجموعة كبيرة من المعارض والتحف الرائعة بجانب ملاعب الجولف.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ ساعتين

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

07:33 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

08:32 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان