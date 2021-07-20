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خلال ساعات.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجمي الفريق
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:00 م
محمد الدمتناوي
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يعلن
النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، عن تجديد عقد الثنائي عمرو
السولية، لاعب الوسط، وعلي معلول، الظهير الأيسر.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، استغل
تواجده فى المغرب مع بعثة الفريق من أجل حسم بعض الرتوش الأخيرة فى ملف تجديد
عقد الثنائي.
وتابع
المصدر، أنه من المقرر أن يعلن الأهلي عن تجديد عقد الثنائي لمدة 3 سنوات
مقبلة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.
ويعتبر
معلول والسولية من العناصر المهمة التى يسعى المارد الأحمر للحفاظ على استمرارها
وتألقها داخل الفريق.
وتوج
الأهلي مؤخرًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، بعد
الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
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