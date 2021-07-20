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خلال ساعات.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجمي الفريق

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، عن تجديد عقد الثنائي عمرو السولية، لاعب الوسط، وعلي معلول، الظهير الأيسر.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، استغل تواجده فى المغرب مع بعثة الفريق من أجل حسم بعض الرتوش الأخيرة فى ملف تجديد عقد الثنائي.

 

وتابع المصدر، أنه من المقرر أن يعلن الأهلي عن تجديد عقد الثنائي لمدة 3 سنوات مقبلة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

 

ويعتبر معلول والسولية من العناصر المهمة التى يسعى المارد الأحمر للحفاظ على استمرارها وتألقها داخل الفريق.

 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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