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درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:58 م
درجات الحرارة - صورة أرشيفية
درجات الحرارة - صورة أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا ثاني يوم العيد في مصر.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

العظمى الصغرى

القاهرة: 37 25

الإسكندرية: 31 24

وادي النطرون: 35 25

طنطا: 37 25

شبين الكوم: 37 25

دمنهور: 34 25

بلطيم: 33 23

مطروح: 31 24

السلوم: 31 23

سيوة: 37 23

بورسعيد: 32 25

دمياط: 32 25

الزقازيق: 37 26

المنصورة: 36 26

الإسماعيلية: 38 25

السويس: 37 25

العريش: 33 25

رفح: 32 24

رأس سدر: 38 26

نخل: 35 19

نويبع: 40 29

طابا: 36 23

كاترين: 34 21

الطور: 38 25

شرم الشيخ: 40 30

الغردقة: 39 30

مرسى علم: 39 27

الفيوم: 39 24

بني سويف: 39 25

المنيا: 40 25

أسيوط: 41 26

سوهاج: 42 26

قنا: 43 27

الأقصر: 44 27

أسوان: 44 28

إدفو: 44 29

أبوسمبل: 43 29

الوادي الجديد: 43 27

شلاتين: 39 27

أبو رماد: 38 26

حلايب: 36 28

رأس حدربة: 35 28

درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر

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