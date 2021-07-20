درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا ثاني يوم العيد في مصر.





درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك





العظمى الصغرى





القاهرة: 37 25





الإسكندرية: 31 24





وادي النطرون: 35 25





طنطا: 37 25





شبين الكوم: 37 25





دمنهور: 34 25





بلطيم: 33 23





مطروح: 31 24





السلوم: 31 23





سيوة: 37 23





بورسعيد: 32 25





دمياط: 32 25





الزقازيق: 37 26





المنصورة: 36 26





الإسماعيلية: 38 25





السويس: 37 25





العريش: 33 25





رفح: 32 24





رأس سدر: 38 26





نخل: 35 19





نويبع: 40 29





طابا: 36 23





كاترين: 34 21





الطور: 38 25





شرم الشيخ: 40 30





الغردقة: 39 30





مرسى علم: 39 27





الفيوم: 39 24





بني سويف: 39 25





المنيا: 40 25





أسيوط: 41 26





سوهاج: 42 26





قنا: 43 27





الأقصر: 44 27





أسوان: 44 28





إدفو: 44 29





أبوسمبل: 43 29





الوادي الجديد: 43 27





شلاتين: 39 27





أبو رماد: 38 26





حلايب: 36 28





رأس حدربة: 35 28



