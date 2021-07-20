جماهير الأهلي تحتفل مع لاعبي الفريق في التدريبات بالنجمة العاشرة

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.





وقامت الجماهير التي حضرت مران الفريق الأحمر بتشجيع اللاعبين وتحيتهم بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية السبت الماضي والتي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس.





كما قامت الجماهير بالهتاف للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بعد قيادته الفريق الأحمر للتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي الأحمر.



