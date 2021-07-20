تقارير.. ليفربول يتحرك لتجديد عقد محمد صلاح

يسعى مسئولو فريق ليفربول، لتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة «التايمز» البريطانية، فقد أعطى ليفربول الأولوية للمحادثات بشأن تجديد التعاقد لعدد من اللاعبين هذا الصيف حيث يتطلعون للحفاظ على نواة الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة.

وأكدت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن صلاح بالإضافة إلى أليسون بيكر وفابينيو وفيرجيل فان دايك وهندرسون على رأس قائمة اللاعبين الذين تسعى إدارة ليفربول لحسم مسألة تجديد تعاقدهم مع الريدز الفترة المقبلة.

وانضم صلاح لليفربول في فترة الانتقالات الصيفية 2017 قادمًا من روما الإيطالي وينتهي تعاقده الحالي مع الريدز في 30 يونيو 2023.