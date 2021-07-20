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دنيا وإيمي سمير غانم في ضغط نفسي بعد تدهور حالة دلال عبدالعزيز.. التفاصيل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
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نشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 
 

وكتب هشام جمال عبر انستجرام قائلا " عدى  تقريبا ٩٠ يوم على دخول الام الحنينه والست صاحبة الواجب الاستاذه دلال عبد العزيز العنايه المركزه ".

 

وتابع "ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وايمي اللي عايشين تجربة صعبه ربنا يصبرهم عليها ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسي اللي هما فيه كل لحظه مع نزول وطلوع الاكسجين ومع كل تغير في حالتها".

 

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

 

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها. 
 

وأوضح  النادي أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الايام ومع الدعاء.
 

وبدأت الفنانة  دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- والتي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- حيث أبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.

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