محافظ أسيوط: استقبال الأضاحي بالمجازر مجانًا خلال العيد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك استنفار من كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى جميع أنحاء المحافظة مرتبطة بالغرف الرئيسية التي تعمل على مدار اليوم لمواجهة أي أحداث طارئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، مؤكدًا أن المجازر تعمل على مدار اليوم بصورة طبيعية من أجل استقبال الأضاحي وذبحها مجانًا.



وأشار إلى أنه يتم استقبال الأضاحي على مدار اليوم وتوقيع الكشف عن الذبائح في الإطار القانوني حتى لا يعرض نفسه لأي مساءلة قانونية خاصة أن الذبح خارج المجازر يسبب مشاكل في البيئة والصحة.

