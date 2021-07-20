Advertisements

محافظ أسيوط: استقبال الأضاحي بالمجازر مجانًا خلال العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك استنفار من كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى جميع أنحاء المحافظة مرتبطة بالغرف الرئيسية التي تعمل على مدار اليوم لمواجهة أي أحداث طارئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، مؤكدًا أن المجازر تعمل على مدار اليوم بصورة طبيعية من أجل استقبال الأضاحي وذبحها مجانًا.

وأشار إلى أنه يتم استقبال الأضاحي على مدار اليوم وتوقيع الكشف عن الذبائح في الإطار القانوني حتى لا يعرض نفسه لأي مساءلة قانونية خاصة أن الذبح خارج المجازر يسبب مشاكل في البيئة والصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر إتصال هاتفي

أخبار تهمك

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ ساعتين

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين الآلي قبل عيد الأضحى

بيطري الفيوم يستعد للعيد بذبح الأضاحي بالمجازر مجاناً للمواطنين

محافظ القاهرة: فرض غرامات على محلات الجزارة التي تترك مخلفات الذبح بالشوارع

بيطري الوادي الجديد تعلن الانتهاء من ذبح 378 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

بيطري البحر الأحمر: ذبح 652 أضحية بالمجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك بالمجان (صور)

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.. والذبح مجانا طوال العيد بالدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

07:33 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

08:32 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان