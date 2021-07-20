إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين اثر انقلاب سيارة بالبحيرة (أسماء)

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين شقيقين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 110 اتجاه الأسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها عند الكيلو 110 إتجاه الأسكندرية، مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.



والمصابون هم كلا من "وفاء عز الدين زينهم 39 عاما، زياد عصام حسين فتح الله 20 عاما، عمرو رامي محي الدين 12 عاما، حمزة رامي محي الدين، 9 سنوات"، جميعهم مقيمون القاهرة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي، وجار عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبيه اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.