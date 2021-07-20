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المجازر توضح عقوبة ذبح الاضاحي في الشارع

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:04 م
عقوبة الذبح في الشارع
عقوبة الذبح في الشارع
محمد عصام
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حذر الدكتور طارق عبد المنعم من الخدمات البيطرية بالمجازر التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، المواطنين من ظاهرة  ذبح الأضاحي في الشوارع، مؤكدا ان القيام بها يعرضهم لعقوبات قانونية.

 

وتابع"عبد المنعم" خلال تصريحات صحفية لـ " الفجر"، أن ظاهرة  الذبح في الشوارع لها تداعيات خطيرة على البيئة بسبب تراكم مخلفات الذبح، وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، بالإضافة إلى عدم الكشف على الأضحية قبل الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض، واتباع عادات خاطئة عند الذبح.

 

واضاف،" عبد المنعم" ان الحكومة وفرت العديد من المجازر والتى يتجاوز عددها أكثر من 400 مجزر  على مستوى الجمهورية وبطاقات استيعابية ضخمة، وفتحتها للمواطنين بالمجان  خلا ثلاث أيام النحر حتى تختفي ظاهرة الذبح من الشوارع، مؤكد أن أي مواطن يقوم بالذبح في الشارع يتعرض لعقوبات قد تصل إلى غرامة 10 آلاف جنيه وفقا لقانون البيئة.

ذبح 7500 راس ماشية في المجازر اول ايام العيد 

وكنت وزارة الزراعة ا كشفت أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها في مختلف المجازر على مستوى  الجمهورية  خلال أول أيام عيد الأضحى اليوم الثلاثاء بلغ 7500 رأس ماشية تشمل جاموس ابقار وماعز وجمال.

 

وأكدت وزارة الزراعة أن عملية ذبح الاضاحي تمت بالمجان ودون أي رسوم من المواطنين، مشيرة إلى أن أكثر المحافظات التى استقبلت المجازر فيها أضاحي المواطنين الجيزة، ثم الاسكندرية والبحر الأحمر والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ.

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