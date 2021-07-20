اسعار"النفط" ترتفع من جديد بعد خسائر الأمس الفادحة

انتعشت العقود الآجلة للنفط الخام يوم الثلاثاء، إذ تنافس المشاركون في السوق للاستفادة من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله النفط في الجلسة السابقة.

دفعت عمليات البيع يوم الاثنين، والتي كانت مدفوعة بمخاوف تبدد الطلب وسط تزايد وتيرة الإصابات بكوفيد-19، النفط للانخفاض بنحو سبعة بالمئة وأضر بأصول أخرى مرتفعة المخاطر. وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة يوم الثلاثاء، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والألمانية أيضا في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.





وارتفع خام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69.12 دولار للبرميل، بعد أن نزل 6.8 بالمئة أمس. وانخفض خام القياس العالمي من أكثر من 77 دولارا في أوائل يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2018.

وارتفع عقد الخام الأمريكي لأغسطس آب الذي يحل أجله 43 سنتا للبرميل إلى 66.85 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في الجلسة عند 65.21 دولار..