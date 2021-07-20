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السعيد: غرفة عمليات لمتابعة آثار أسوان والنوبة خلال العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عبد المنعم السعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن المحافظة تشهد إقبالًا صيفًا وشتاءً على كل المواقع الأثرية حتى في الفترات التي كان فيها قلة أعداد الزائرين.

وأضاف "السعيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن محافظة أسوان تتمتع بطبيعة خاصة وجميلة لوجود معابد فيلة وجزيرة النباتات والكورنيش الذي يعتبر أفضل ممشى سياحي في مصر.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المناطق الأثرية في أسوان والنوبة والقيام باستعدادات مكثفة لوجود أماكن أثرية ذات طبيعة جبلية وهو ما يستلزم التشديد الأمني فيها.

وأكد على ضرورة ارتداء العاملين للكمامات والتعقيم قبل وبعد مواعيد العمل وانتشار عربات الإسعاف والتشديد على أعمال النظافة والكهرباء.

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