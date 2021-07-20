الكهرباء تكشف حقيقة تخفيف الأحمال خلال أيام عيد (فيديو)





كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن حقيقة وجود تخفيف للأحمال في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال عيد الأضحى المبارك.وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد تخفيف للأحمال، ولكن قد تحدث بعض الأحداث الطارئة التي يتم التعامل معها بصورة سريعة.وأضاف أن هناك استقرار في الدائرة الكهربائية لوجود احتياطي من إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عند حدوث أي عطل والاتصال بالخط الساخن 121 للتحويل لخدمات التدخل السريع خلال أيام العيد.