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عاجل- إصابة نجم الأهلي وغيابه عن الفريق لمدة 10 أيام

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

 

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

 

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون ١٠أيام.

 

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.

 

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