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ريال مدريد يعلن موعد تقديم الصفقة الجديدة لجماهيره
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:28 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، موعد تقديم النجم النمساوي دافيد ألابا، كلاعب جديد للفريق.
وجاء في البيان:" يود نادي ريال مدريد أن يعلن بأنه سيقدم دافيد ألابا كلاعب جديد في ريال مدريد، غداً الأربعاء، في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مكة المكرمة في المدينة الرياضية".
وأضاف:"سيظهر
دافيد ألابا بعد ذلك أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد ".
وكان
ريال مدريد قد تعاقد مع النجم النمساوي في صفقة انتقال حر قادماً من بايرن ميونيخ،
وسيظهر غداً لأول مرة بقميص الفريق الأبيض.
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