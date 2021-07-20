Advertisements

رئيس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلته إلى الفضاء (فيديو)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
واس
Advertisements
 هبطت كبسولة نيو شيبرد التي تحمل الملياردير جيف بيزوس وثلاثة آخرين في صحراء غرب تكساس بعد عبورها حدود المدار الجوي وعودتها، وفق ما أظهر بث مباشر تابعه كثيرون.

وجاءت عودة بيزوس، اليوم الثلاثاء، بعد رحلة سريعة، على متن الكبسولة، كأول رحلة مأهولة لشركته “بلو أوريجن”، في حدث مهم للسياحة الفضائية الناشئة.

وأقلعت الكبسولة نيو شيبرد صباح اليوم من صحراء تكساس، وبث الحدث على الهواء، حتى عودة بيزوس ورفاقه، وهم شقيقه مارك، ورائدة الفضاء والي فونك، 82 عاماً، إضافة إلى الهولندي أوليفييه دايمن البالغ 18 عاماً.

وأنشأ بيزوس شركة “بلو أوريجن” عام 2000، طامحاً بأن تتمكن من بناء مستعمرات فضائية مزودة بجاذبية اصطناعية، لتمكن الملايين من العمل والعيش هناك، فيما قال مدير الشركة بوب سميث إن “نيو شيبرد” ليس إلا البداية.

أخبار تهمك

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

07:33 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

08:32 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان