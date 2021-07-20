الموقعة المنتظرة.. موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد بطوكيو

يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهة صعبة أمام نظيره الإسباني في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بعدما تأهل الفراعنة كأبطال لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.





مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو





و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.





و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.



