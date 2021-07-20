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الموقعة المنتظرة.. موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد بطوكيو

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهة صعبة أمام نظيره الإسباني في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بعدما تأهل الفراعنة كأبطال لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو  خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.

و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.

و تنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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