مؤلف كتاب عن ترامب: لا أحد يعرف أين تقيم ميلانيا

قال الكاتب مايكل وولف إن حقيقة زواج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وميلانيا هي آخر لغز غامض يحيط به، مشيرا إلى أن لا أحد يعلم أين تقيم ميلانيا ترامب.

وقال وولف وهو مؤلف كتاب Landslide: The Final Days of the Trump Presidency: "إن ميلانيا ليست معه في كثير من الأحيان. كان هذا صحيحا عندما كان في البيت الأبيض وهذا صحيح الآن.. لا يزال لدى الأشخاص المحيطين بترامب أسئلة كثيرة، لكنهم لا يريدون طرحها".

وأشار وولف في حديث لصحيفة "ديلي ميل" إلى أنه لم يتمكن من العثور على إجابة لأحجية العلاقة التي تجمع ترامب وميلانيا عندما تمت دعوته لتناول العشاء معهما في منتجع "مار إيه لاغو"، مبينا أنه جلس ساعات مع الزوجين اللذين أظهرا أنهما زوجان سعيدان.

وأضاف: "كان العشاء بمثابة حفل زفاف"، مبينا أن ترامب وجه له انتقادات على الكتب الثلاثة التي كتبها عنه، ونقل عن ترامب قوله: "الكتب التي تكتبها كانت لئيمة وخاطئة للغاية.. لكنني لا ألومك".

وأكد وولف أن ترامب يعيش في "واقع منفصل"، ولا يزال مهووسا بفكرة أن انتخابات العام 2020 قد سرقت منه، وأن ترامب لم يستطع التحدث عن أي شيء آخر.

وقال إن ترامب مقتنع بأن الرئيس جو بايدن سيموت في منصبه وأنه سيعود إلى البيت الأبيض بعد هزيمة كامالا هاريس في انتخابات عام 2024، لافتا إلى أنه يواصل الحديث عن إصابة بايدن بمرض الزهايمر وهو مقتنع بأن هاريس ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي عام 2024.