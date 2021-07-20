معلومات مفيدة عن البرمائيات.. تعرف عليها

تعتبر البرمائيات من الحيوانات التي تستطيع العيش في الماء وعلى اليابسة، كما يوجد ما يقرب من 3,200 نوع من البرمائيات.





وتضم البرمائيات: الضفادع، العلاجيم، والسمندرات، والسيسليان أو البرمائيات السحلية (عديمة الأرجل).





والبرمائيات بصفة عامة أصغر حجمًا من بقية الفقاريات الأخرى كالأسماك، الطيور، والثدييات، ولكن منها ذات الحجم الكبير؛ فمثلاً أصغر الضفادع في العالم يمكنه أن يجلس على إبهام الإنسان، ولكن طول السمندر الياباني العملاق قد يصل إلى 1,5 متر.



