تعرف على التفاصيل الكاملة لجنازة أبن شقيقه المطرب أحمد شيبة

أعلن الفنان أحمد شيبة موعد صلاة الجنازة على ابن شقيقته، غدا بعد صلاة الظهر، من مسجد العمري بالإسكندرية.









وكتب أحمد شيبة، عبر حسابه على موقع فيسبوك تفاصيل الجنازة والعزاء قائلا: "مكان المقابر العمود الباب الوسطاني.. والعزاء بعد صلاه المغرب أمام المنزل البيطاش شارع قبضاية صيدلية صابرين".





أعلن الفنان أحمد شيبة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وفاة ابن شقيقته ظهر اليوم، وشارك متابعيه صورة له.

وعلق شيبة على الصورة قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون..توفي اليوم ابن اختي الرجاء الدعاء له".

شارك أحمد شيبة مقطع فيديو، منذ أيام، لتجمع عدد كبير من الجمهور حوله، في أحد الشوارع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتب شيبة: " حبكم دا عندي بالدنيا ❤️🧿 اسف ع العربيات اللي اتعطلت 💋”.

أعمال أحمد شيبة

يذكر أن أحمد شيبة طرح مؤخراً أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب وهى من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.



ويستعد الفنان أحمد شيبة، لطرح أغنيته الجديدة مع شركة شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني، وهي تحت اسم علشان الحلوين وذلك بعد أن طرحت الشركة أغنية "علشان الحلوين" للمطرب "هيثم شاكر" خلال الأيام القليلة القادمة، عبر قناتهم الرسمية علي اليوتيوب.



وأغنية عشان الحلوين للفنان أحمد شيبة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.



من الجدير بالذكر أن "شرقي برودكشن" أطلقت منذ أسبوع أغنية جديدة للفنان "هيثم شاكر" وهي "واقف علي تكة" والتي حققت نجاحًا ورواجًا كبيرًا، كما أنها أصبحت تريند عبر يوتيوب ميوزك، كما أنها تستعد لإطلاق عدد من الأغاني علي طريقة السنجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الفترة القادمة.كما أنها لم تكشف حتي الآن عن تفاصيل تلك الأغاني ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أغنيات متعددة خلال الفترة المقبلة.



شرقي برودكشن لمالكها محسن أحمد، والذي قدم عددا من الأغاني من أشهرها "اشرب شاي" للفنان حمادة هلال، وألبوم ياسمين نيازي الذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.





