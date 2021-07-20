ماذا حدث في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال أول اسبوعين من يوليو؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه منذ بداية تعاملات شهر يوليو وحتي الان ارتفاعات محدودة، وسط حفاظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدولار مع تحسن النشاط الاقتصادي للبلاد ووجود فائض من العملة الصعبة بالبنوك.

وسجل سعر الدولار وفقا لتعاملات البنك المركزي منذ بداية شهر يوليو حتي يوم الأحد الماضي 18 يوليو 2021، ارتفاعا بلغ قيمته 1 قرشا فقط ليصل إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أداء باقي العملات مقابل الجنيه خلال تعاملات نفس الفترة، فقد سجل الريال السعودي مقابل الجنيه زيادة بقيمة 1 قرشا إلى 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو بقيمة 8 قروش ليصل إلى 18.46 جنيه للشراء و 18.58 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 8 قروش إلى 21.53 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الاماراتي عند مستويات 4.25 مقابل الجنيه المصري.