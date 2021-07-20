خبير: العلمين مدينة جيل رابع ستحول الساحل لسكني مستمر (فيديو)





كشف إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، التفاصيل المتعلقة باستعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي للمخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية.وقال "رأفت" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع والتي تعتبر بؤر تنموية ستحول الساحل الشمالي الغربي من منطقة سياحة موسمية إلى منطقة سكنية مستمرة.وأضاف أن هذه المدينة سيكون بها مناطق تجارية، مدارس، جامعات ومصانع، موضحًا أنه سيكون هناك ظهير زراعي بعد اهتمام الدولة بمنطقة الساحل الجنوبي الغربي وصولًا إلى مناطق الواحات التي تشهد محاور تنموية كبيرة تبدأ بتطوير شبكة الطرق وهو ما سيكون له عوائد استثمارية كبير ة ستعود على المنطقة.