موسيماني يجري تعديل جديد على تشكيل الأهلي أمام البنك



اقترب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.

ولم يُشارك هاني في التشكيل الأساسي للأهلي منذ مباراة نهضة بركان المغربي والتي أقيمت يوم 28 مايو الماضي في العاصمة القطرية الدوحة بنهائي كأس السوبر الأفريقي والذي فاز به المارد الأحمر.

وعاد محمد هاني لقائمة الأهلي في المباريات الماضية لكنه لم يُشارك في تشكيل الأهلي بعد التألق اللافت لأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن حيث نال اللاعب إشادة الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني.

ويغيب أكرم توفيق عن الأهلي في المباراة المقبلة لتواجده مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو باليابان رفقة زملائه في الفريق الأحمر ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن ومحمد الشناوي وطاهر محمد طاهر.

وارتفعت أسهم محمد هاني في العودة لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي والتي ستقام بعد غد الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.