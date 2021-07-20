7 طرق سحرية لتهدئة النفس عند الغضب.. لازم تعرفيهم

هناك مجموعة من الطرق لتسيطرين من خلالها على غضبك بكل سهولة، لمواجهة أي استفزاز في حياتك العملية أو المهنية او الاجتماعية، تابعي السطور التالية.





7 طرق لتهدئة النفس عند الغضب





استنكري فعلك





لا بد وأن تتملكي قناعة داخلية كافية أنك لا تحبين هذا الأمر فيك، وترغبين في التخلص منه دائمًا، بل وتحاولين تمالك نفسك إن وقعت في الغضب حيال أمر ما.





التحدث مع من تحبين





التحدث مع الأشخاص المحببين إليك أثناء الغضب قد يفيدك في التخلص من الغضب، بل ومن الممكن أن يشعرك بالسعادة والراحة أثناء الحديث مع الشخص الآخر.





معاقبة النفس





لا تقومي بالعقاب القاسي لنفسك، بل ضعي لنفسك القوانين والعقوبات التي تردعين بها ذاتك عند الغضب، أو تجعلين نفسك تمتنعين عن الغضب لمجرد كونك لا تودين القيام بتلك العقوبات.





تمالكي نفسك





يمكنك تمالك غضبك والتحكم في كل المشاعر السلبية التي تسيطر عليك، من خلال القناعة الداخلية التي تمتلكينها في نفسك، فالغضب سوف ينعكس عليك بشكل سلبي دون أدنى فائدة.









التنفس ببطء





التنفس والاسترخاء من أهم الأمور التي تخفف من حدة الغضب والعصبية التي تنتابك حيال بعض أمور الحياة المزعجة أو المواقف التي قد تجعلك تشعرين بالغضب رغمًا عنك.





راجعي حديثك





قبل أن تتحدثي بأي شيء لا بد أن تراجعي حديثك لتتأكدي من مدى سلامته ووقعه على نفوس الآخرين، ومعرفة ما إن كان سيصلك الرد بشكل قاسٍ ليزعجك ويغضبك.





كوني مبدعة



