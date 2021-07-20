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عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب "عبد العزيز" قائلا: "الحمد لله احسن كتير من امبارح ❤🙏" ليتفاعل معه الجمهور من خلال خاصية التعليقات متمنيين من الله الشفاء لياسمين عبد العزيز.


ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

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