Advertisements

لبفربول يعلن رحيل نجم الفريق

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن انتقال لاعبه الصربي ماركو جروييتش إلى بورتو البرتغالي في صفقة انتقال دائم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جروييتش / 25 عاما/، هو أول لاعب تعاقد معه الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق في عام 2016، لكنه شارك في 16 مباراة فقط في كل البطولات خلال خمسة أعوام في ملعب "أنفيلد".

وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي: "اللاعب الدولي الصربي سيعود إلى النادي البرتغالي، وذلك عقب أن خاض فترة إعارة معه شارك خلالها في 39 مباراة وسجل هدفين في موسم 2020/2021".

وأضاف: "تواجد جورييتش في معسكر ليفربول بالنمسا بقيادة يورجن كلوب استعدادا للموسم الجديد، وسيودع الآن الفريق للانضمام بشكل دائم إلى بورتو".

وكان جورييتش الذي قضى موسمين معارا مع هيرتا برلين الألماني، قد وافق على الانضمام إلى ليفربول في يناير عام 2016 قادما من فريق النجم الأحمر الصربي، قبل أن ينضم بشكل رسمي للفريق في وقت لاحق من العام ذاته.

وجاءت مشاركاته الثماني مع الفريق في الدوري الإنجليزي مع ليفربول كاحتياطي، كما ظهر في ثماني مباريات أخرى، وقضى النصف الثاني من موسم 2017 / 2018 معارا لفريق كارديف سيتي.

أخبار تهمك

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجري تعديل جديد على تشكيل الأهلي أمام البنك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

07:33 م

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

07:41 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان