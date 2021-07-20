لبفربول يعلن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن انتقال لاعبه الصربي ماركو جروييتش إلى بورتو البرتغالي في صفقة انتقال دائم.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جروييتش / 25 عاما/، هو أول لاعب تعاقد معه الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق في عام 2016، لكنه شارك في 16 مباراة فقط في كل البطولات خلال خمسة أعوام في ملعب "أنفيلد".





وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي: "اللاعب الدولي الصربي سيعود إلى النادي البرتغالي، وذلك عقب أن خاض فترة إعارة معه شارك خلالها في 39 مباراة وسجل هدفين في موسم 2020/2021".





وأضاف: "تواجد جورييتش في معسكر ليفربول بالنمسا بقيادة يورجن كلوب استعدادا للموسم الجديد، وسيودع الآن الفريق للانضمام بشكل دائم إلى بورتو".





وكان جورييتش الذي قضى موسمين معارا مع هيرتا برلين الألماني، قد وافق على الانضمام إلى ليفربول في يناير عام 2016 قادما من فريق النجم الأحمر الصربي، قبل أن ينضم بشكل رسمي للفريق في وقت لاحق من العام ذاته.



