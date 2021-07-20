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أشرف حكيمي يعلن تعافيه من كورونا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعافى لاعب فريق باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، من فيروس كورونا، الذي أصيب منه خلال الأيام الماضية، وتسبب في خروج تقارير تفيد باحتمال غيابه عن السوبر الفرنسي أمام فريق ليل.

 

نشر حكيمي صورة له من داخل نادي سان جيرمان، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مؤكداً جاهزيته وشفاءه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويلتقي نادي سان جيرمان نظيره ليل في السوبر الفرنسي للموسم 2021، المقرر إقامتها في الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل.

 

وكان حكيمي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، حينما كان لاعباً في صفوف إنتر ميلان أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

ووقع حكيمي على عقود انتقاله لسان جيرمان حتى صيف 2026، على أن يتقاضى 8 ملايين يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت.

 

وأشار التقرير إلى أن حكيمي اجتاز الفحص الطبي مع سان جيرمان هذا الصباح، قبل أن يوقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.

 

وشارك حكيمي (22 عاماً)، في 45 مباراة رفقة إنتر ميلان خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف، وقام بصناعة 11 هدفاً.

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