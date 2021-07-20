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تعرفي على أسباب ارتفاع درجة حرارة طفلك وطرق العلاج

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تشكل ارتفاع درجة حرارة طفلك خطرًا كبيرًا على صحته، وقد تعرضه لمشاكل آخرى مثل الكحة الشديدة واحمرار الأطراف وتسببها في كثير من الإزعاج، لذلك يقدم موقع "لافام" أهم أسباب ارتفاع حرارة أطراف مولودك وطرق العلاج.

أسباب ارتفاع درجة حرارة الطفل

حدوث خلل في إفرازات هورمونات الغدة الدرقيَّة.

ارتفاع حموضة الدم بسبب ارتفاع نسبة حمض البوليك فيه، إما بسبب بكتيريا أو فيروس.

هبوط نسبة عنصر البوتاسيوم في الجسم أو الصوديوم.

حدوث خلل في الدورة الدمويَّة بسبب أي نوع من أنواع الجراثيم.

الإصابة بقصور في عمل الكلى، وتراكم السموم في الجسم.

الإصابة بعدوى فطريَّة.


طرق خفض درجة حرارة الطفل

- ضعي ماء نظيفًا في وعاء، وإذا لم يتحسن، أو كانت الحرارة مرتفعة كثيرًا لديه فعليك أخذه إلى الطبيب أو المستشفى، ولا تضيعي الوقت في التجارب؛ لأنَّ الارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة له خطير فهي تؤثر في الأنسجة، وقد تقتل خلايا المخ.

- ضعي المولود في غرفة مهواة، لكن تجنبي المكيف البارد. انزعي ملابسه واتركي الملابس الداخليَّة أو الملابس الخفيفة.

- استخدمي ماء عاديًا مع فوطة أو شاش، وبلليها بالماء ثم ضعيها على رأسه وتجنَّبي استخدام الماء البارد.

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