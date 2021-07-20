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مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يستهل منتخب مصر الأولمبي مشاركاته بدورة الألعاب الأولمبية  خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي

 

و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.

 

و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.

 

و في ثاني مواجهات الفراعنة في طوكيو يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.

 

ويختتم أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهاتهم في دور المجموعات بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.

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