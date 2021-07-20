صفقة ذهبية.. مانشستر سيتي يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

يتطلع نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسط غموض مصير كريستيانو مع يوفنتوس، أفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن النجم البرتغالي مرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

ويبحث المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن مهاجم هداف لتعزيز هجوم مانشستر سيتي في الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى برشلونة.

وبعد تعقد مفاوضات مانشستر، وهاري كين، فإن مسؤولي السيتي يركزون الآن لضم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ويأمل السيتي الاستفادة من اهتمام يوفنتوس بغابرييل خيسوس، من أجل إقناع كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وارتداء القميص "السماوي" في الموسم المقبل.