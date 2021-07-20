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كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحفظ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على التعاقد مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة.

 

وعلى الرغم من أن الاتفاق مع عمرو جمال على كافة التفاصيل عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة لكن كارتيرون تحفظ على الصفقة.

 

ويضع كارتيرون الأولوية بالنسبة له على صعيد المهاجمين المحليين بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال الموسم المقبل بجانب التعاقد مع مهاجم أجنبي.

 

وفي حال تعثر الاتفاق مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، فعمرو جمال يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة له.

 

وأثنى كارتيرون على مستوى حسام حسن ويرى أنه مهاجم مميز ويجمع بين الإجادة في ضربات الرأس والاحتكاكات القوية بالإضافة إلى اللعب على الأرض بشكل مميز.

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