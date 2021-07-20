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كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:01 م
محمد الدمتناوي
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تحفظ
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على
التعاقد مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة.
وعلى
الرغم من أن الاتفاق مع عمرو جمال على كافة التفاصيل عن طريق فاروق جعفر المستشار
الفني لمجلس الإدارة لكن كارتيرون تحفظ على الصفقة.
ويضع
كارتيرون الأولوية بالنسبة له على صعيد المهاجمين المحليين بالتعاقد مع حسام حسن
مهاجم فريق سموحة خلال الموسم المقبل بجانب التعاقد مع مهاجم أجنبي.
وفي
حال تعثر الاتفاق مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، فعمرو جمال يأتي في المرتبة
الثانية بالنسبة له.
وأثنى
كارتيرون على مستوى حسام حسن ويرى أنه مهاجم مميز ويجمع بين الإجادة في ضربات
الرأس والاحتكاكات القوية بالإضافة إلى اللعب على الأرض بشكل مميز.
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