شاهد.. إلهام شاهين تنشر صورة لها برفقة اسرتها

أحلى حاجه فى العيد لمة العيله ..









من ناحية أخريى كرمت إدارة مهرجان أسوان الجمعة الماضية ندوة لتكريم النجمة الكبيرة الهام شاهين لما أحدثته من تغيير في المجتمع، وأدار الندوة الناقد الكبير كمال رمزي.





شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها بصحبة عائلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.وظهر في الصورة، الفنان إلهام شاهين، وهي جالسه بجوار شقيقها، وباقي افراد اسرتها، معلقه عليها: "كل عيد و أنتم سعداء فى وسط عائلاتكم".