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نسمة محجوب عن برامج المواهب: سلاح ذو حدين

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:29 م
مي مرسي
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قالت المطربة نسمة محجوب، إن مشوارها الفني بدأ منذ 10 سنوات، عندما كان عمرها 21 عاما عندما اشتركت في برنامج "ستار أكاديمي"، موضحةً أن برامج المواهب سلاح ذو حدين.



تابعت خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، في حلقة خاصة مع المطربة ريهام عبدالحكيم، اليوم الثلاثاء،: "برامج المسابقات إما حد يشتغل على نفسه أو يقع في طريقه شركة إنتاج أو زي ما راح زي ما رجع، مشكلة البرامج دي إنها بتطلع المتسابقين سابع سما وهم في البرنامج، بيحسوا إنهم خلاص مسكوا السماء باديهم، وأول ما بيخرجوا من البرنامج الحقيقة بتبقى غير كده تماما".


أضافت: "لازم المتسابق يشق طريقه بنفسه، ولو نجح ومكملش بنجاحه هيبدأ من نقطة الصفر تاني"، مشيرةً إلى أنها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية بكلية الإعلام، ولم يكن لديها تخصص أساسي للمزيكا، وعندما شاركت في ستار أكاديمي واستكملت دراستها فتحت الجامعة تخصصا اسمه أداء غنائي، حيث تدربت على وقفة المسرح.



من جهتها، قالت ريهام عبدالحكيم، إنها درست بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الأداب، متابعةً: "عمار الشريعي نصحني بعدم دراسة الموسيقى، وقال لي خليكي بموهبتك، لأن من رأيه إن ساعات الدراسة بتحد من الخيال".



أضافت أنها تحب أم كلثوم وتحرص على الغناء دومًا، متابعة: "دي عشق الوطن العربي كله ولاقي نفسي فيها وفي أغانيها، وأغانيها متعملش زيها، وكنت أتمنى إني أبقى موجودة في زمنها".

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