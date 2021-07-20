هجوم حاد من رئيسة حزب الخير التركي على أردوغان





استنكرت رئيسة حزب الخير التركي ووزيرة الداخلية السابقة، ميرال أكشنار، مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم تسليم السلطة، وتمسكه بالبقاء في منصبه، وقالت «السلطة لا تسلم، لكنها تنقل، عندما يعطي الشعب الإشارة ينتهي الأمر. لا توجد أي سلطة أعلى من سلطة الشعب».









وأضافت خلال اجتماع الكتلة الحزبية لحزب الخير بالبرلمان التركي كنا نتمنى أن تتعلم الحكومة شيئًا من 15 يوليو، لكن للأسف، مرت 5 سنوات، دون جدوى».









وقالت «يعتقد أردوغان أنه يسيطر على تركيا، وأنه لن يستسلم إلا عندما يخسر الانتخابات، هل ترى هذا الغفلة العقلية؟! أن تكون في السلطة تلك قوة يمنحها لك الشعب، فالمهم في الديمقراطيات هو إرادة الأمة وقرارها. إذا كانت لديك مشكلة مع إرادة الناس، وإذا كنت تفكر في أشياء أخرى، فإن نصيحتي لك ألا تذهب بعيدًا، وأن تنظر إلى تاريخنا الحديث، يمكنك أن ترى بوضوح ما هو طوفان إرادة أمتنا».









ونبهت الرئيس التركي، قائلة «سيد أردوغان، عندما يأتي اليوم، ستقرر أمتنا من يحكم تركيا، عندها ستنقل السلطة رغمًا عنك، وفي يدك باقة من الزهور، وتتمنى النجاح لمن بعدك».









وانتقدت أكشنار الحكومة التركية، وقالت «أجرت حكومة حزب العدالة والتنمية تغييرات على اللوائح الداخلية للبرلمان، يريدون ألا تتكلم المعارضة. أضحك على عجز هؤلاء الأصدقاء، وأشعر بالأسف على انهيار البلاد بسببهم»، وأكدت أن المرشح الرئاسي القادم لحزب الخير سيكون الرئيس الثالث عشر لجمهورية تركيا.



