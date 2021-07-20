تعرف على أبرز مشروعات تطوير محاور وطرق الدلتا الجديدة

كشف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحاور والطرق بالقطاع الشمالي الغربي.



وقال "مهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن المشروع القومي للطرق استهدف تطوير أكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق التي ساهمت في ربط المحاور بعضها البعض لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية المرجوة.



وأضاف أن من أبرز المشروعات المتعلقة بالطرق كانت تطوير شبكة طرق 8 حارات في كل اتجاه لخدمة منطقة جنوب الضبعة والدلتا الجديدة بإجمالي 16 حارة مرورية، بالإضافة إلى تخطيط الطريق الدولي الساحلي وطريق سيوة- مطروح والذي تم ازدواجه برصف خرساني وهو ما سوف يساعد على التقليل من معدلات الحوادث ورفع معدلات الأمان.



وأشار إلى أنه سيتم تطوير محور التعمير في منطقة الإسكندرية وتخطيط المدن الجديدة عن طريق شبكة لنقل الركاب والبضائع وأن يكون بهذه المدن كافة مقومات الحياة من تجمعات وأنشطة.



وأكد على حرص الرئيس السيسي على توافر الخدمات على أي مشروع يتم افتتاحه مع إنشاء الطرق الجديدة المزود بالمناطق الخدمية التي تتمثل في محطات الوقود وورش الإصلاح ووجود تغطية لشبكة المحمول حتى لا تكون هذه المدن منعزلة وحتى تكون كل محاور الطرق يتم تغطيتها تدريجيًا في شبكة النقل الذكي.

