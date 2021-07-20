البيئة تكشف استعداد المحميات لاستقبال الزائرين خلال العيد (فيديو)





كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، عن استعدادات وزارة البيئة لاستقبال المواطنين في المحميات الطبيعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بعد رفع درجة الاستعداد بها بالقرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء برفع مستويات كفاءة الاستخدام فيها لتمثل مقصدًا سياحيًا هامًا خلال أيام العيد.وقال "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن مصر بها 30 محمية طبيعية في شتى ربوع الدولة في الصحراء الغربية أو الشرقية أو الساحل الشمالي أو المنطقة الجنوبية ومن أبرزها محميات المنطقة المركزية وادي الريان وبحيرة قارون.وأشار إلى أن هناك المحميات الطبيعية الموجودة في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومن أهمها محمية رأس محمد باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية في العالم كله وللمصريين في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هناك طفرة في عدد زوار المصريين بعد انتشار ثقافة الاستغلال للموارد الطبيعية في هذه المحميات.وأوضح أن هناك محمية وادي دجلة في منطقة المعادي والتي تم التسويق والإعداد لها لتكون المدخل الرئيسي لتعريف المصريين بثقافة المحميات واستخدام مواردها بما لا يضرها، حيث تعتمد كل محمية على طبيعة الموارد الطبيعية بها، لافتًا إلى أن وادي دجلة هي محمية جيولوجية في المقام الأول.