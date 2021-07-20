ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

تراجع النادى الأهلى، عن فكرة التعاقد مع المحترف الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكى.

وابتعد موليكا عن حسابات الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بالتزامن مع رغبة اللاعب فى البقاء فى أوروبا وعدم العودة للعب فى القارة الأفريقية من جديد.

ويضع موسيمانى كل تركيزه على التعاقد مع جناحين من العيار الثقيل، ولم يفكر حتى هذه اللحظة فى ضم مهاجم جديد.

وكان اسم جاكسون موليكا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف النادى الأهلى، فى أكثر من فترة سابقة قبل أن يخرج من الحسابات.