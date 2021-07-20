نجم برشلونة يفجرها: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

فجر إيفان راكتيتش نجم خط وسط فريق برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، مفاجأة جديدة، بعدما كشف عن كواليس فشل انتقاله الى يوفنتوس في عام 2019.

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية وجاء فيها:"في صيف 2019، اتصل بي كريستيانو رونالدو شخصياً، وطلب منّي الإنضمام الى يوفنتوس ".

واضاف:"أخبرني رونالدو أن يوفنتوس يريدني أيضاً، لكن الصفقة لم تتم لأن برشلونة في ذلك التوقيت كان يطلب 50 مليون يورو، وكان ذلك أكثر من اللازم".

واتم:" في عام 2020 انضممت إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو فقط، رونالدو هو واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، أنت تستمع بمشاهدته وما يفعله في يوفنتوس".