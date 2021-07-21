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الأكثر مساهمة في الأهداف.. الكاف يحتفل بنجم الأهلي الذهبي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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احتفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، بإنجاز جديد لمحمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى.

 

وأكد الحساب الرسمى للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن قفشة ساهم فى 11 هدفًا فى دورى أبطال إفريقيا مسجلًا 6 أهداف، وصانعًا 5 آخرين.

 

وبهذا يصبح محمد مجدى قفشة أكثر اللاعبين مشاركة فى الأهداف فى دورى أبطال إفريقيا منذ الموسم الماضى.


وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفز 3-0 في نهائي البطولة.

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