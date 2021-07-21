نجم يوفنتوس يطلب الرحيل عن البيانكونيري

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن مدافع فريق يوفنتوس الدولي التركي ميريح ديميرال، يرغب بالرحيل عن الفريق، خلال سوق الإنتقالات هذا الصيف.

ووفقاً لشبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ديميرال يريد الرحيل عن اليوفي، من أجل اللعب بشكل منتظم.

وأضاف المصدر أن اللاعب خضع لفحوصات طبية صباح اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق الفترة التحضيرية، وذلك إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

واتم المصدر أن يوفنتوس يريد 30 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب، علماً أن توتنهام، ليستر سيتي وإيفرتون، وروما وأتالانتا، مهتمون بالتوقيع معه.