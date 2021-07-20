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ديو استثنائي يجمع أنغام ووائل كفوري حصريًا على أنغامي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
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بعد أيام شوّقا خلالها الجمهور العربي إلى مفاجأة من العيار الثقيل، أطلّ النجمان أنغام ووائل كفوري بهديّة لا تشبه أيًا من هدايا العيد: ديو يجمعهما على إيقاع نغمات ساحرة ترافقها كلمات تنقل المستمعين إلى زمن الأغنية الرومانسية الأصيلة التي اشتاق إليها الجميع.




بيروت - القاهرة، 20 يوليو 2021: في خطوةٍ فنية نادرة، ضمّت الفنانة المصرية أنغام صوتها إلى صوت الفنان اللبناني وائل كفوري ليقدّما ديو حمل إسم "برضه بتوحشني" صدر حصريًا على أنغامي.




الأغنية التي جمعت صوتَين من أجمل أصوات العالم العربي وأكثرها إحساسًا، هي من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي ومن إنتاج شركة روزام، وقد شكّلت مفاجأة في الوسط الفني بمجرّد أنها جمعت إسمَين كبيرَين في عالم الأغنية العربية، وهي خطوة نادرة واستثنائيّة.




عندما تقول أنغام "وانا برضه بتوحشني لسه بتوحشني، وتملّي معايا وانت معايا والا بعيد"، ويجيبها وائل: "أيامنا اشتقنالها يللا نكمّلها، ننسى اللي جرحنا ونبدا من أول وجديد"، من الطبيعي أن تشتعل الاستماعات على أنغامي.
"برضه بتوحشني"، وفور صدورها على تطبيق البث الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت تحصد الاستماعات. ولم تكد تمرّ ساعات حتى ارتفعت الأرقام بشكل كبير، في إشارةٍ واضحة إلى تعطّش المستمعين إلى هكذا أعمال تجمع كبار نجوم العالم العربي.



https://play.anghami.com/song/1024471022?adj_t=dgl0aa8_64v1dnl&adj_campaign=ios&adj_adgroup=song&adj_creative=29597949

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